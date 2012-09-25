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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:04 BJT

〔香港新股〕金轮集团计划年底前在港上市,募资不超过1亿美元--IFR

路透9月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，金轮集团有望成为自去年3月莱蒙国际(3688.HK)在香港成功上市以来第一家来港进行IPO的内房企业。其上市交易被视为测试投资者对内房新股的兴趣。

金轮集团是次计划在年底之前在港上市，募集不超过1亿美元。法巴(BNPP.PA)和中银国际负责安排交易。

金轮总部设于江苏省，在南京市地铁站内运营商业店铺，也进行商业地产和住宅地产的开发。

据一位消息人士透露，该公司计划将自己定位为与零售市道挂钩的公司，而不是纯粹的地产商，其业务因此而较少受到内地加强房地产调控政策的影响。(完)

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--整理 张喜良; 审校 黄凯

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