《中国报摘》--其他报纸重要消息9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
**上海证券报**
--中国证监会基金部主任王林表示,拟允许保险公司和期货公司销售基金,并拟允许基金公司设立基金专户子公司.
--规模为2亿元人民币的海航怀酒股权投资基金正在寻求投资者,该基金募集完毕后将受让贵州怀酒20%股权.海航将积极推动怀酒在2016年6月前实现登陆资本市场.
**第一财经日报**
--无锡尚德STP.N内部管理层透露,尚德正在想办法留在纽交所,例如,可改变每股对应的ADR(美国存托凭证)比例,来促使ADR价格上升.
--汉口银行近期拟通过增发股份,引入新的股东.而外资金融机构对汉口银行兴趣浓厚,台湾中信金控(2891.TW)正在筹划入股汉口银行.
**人民日报**
--中央地质勘查基金在位于新疆若羌的"坡北-旋窝岭一带镍矿普查"项目近日获得突破性进展.目前这一地区共探得镍资源量超过百万吨,矿床规模达到特大型,镍金属等资源量远景规模有望突破200万吨.
--外交部发言人洪磊称,应日方要求,中方同意日本常务副外长河相周夫于9月24日至25日来华,同外交部副部长张志军就当前中日关系特别是钓鱼岛问题举行磋商.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。