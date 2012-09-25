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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:15 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月25日

**上海证券报**

--中国证监会基金部主任王林表示,拟允许保险公司和期货公司销售基金,并拟允许基金公司设立基金专户子公司.

--规模为2亿元人民币的海航怀酒股权投资基金正在寻求投资者,该基金募集完毕后将受让贵州怀酒20%股权.海航将积极推动怀酒在2016年6月前实现登陆资本市场.

**第一财经日报**

--无锡尚德STP.N内部管理层透露,尚德正在想办法留在纽交所,例如,可改变每股对应的ADR(美国存托凭证)比例,来促使ADR价格上升.

--汉口银行近期拟通过增发股份,引入新的股东.而外资金融机构对汉口银行兴趣浓厚,台湾中信金控(2891.TW)正在筹划入股汉口银行.

**人民日报**

--中央地质勘查基金在位于新疆若羌的"坡北-旋窝岭一带镍矿普查"项目近日获得突破性进展.目前这一地区共探得镍资源量超过百万吨,矿床规模达到特大型,镍金属等资源量远景规模有望突破200万吨.

--外交部发言人洪磊称,应日方要求,中方同意日本常务副外长河相周夫于9月24日至25日来华,同外交部副部长张志军就当前中日关系特别是钓鱼岛问题举行磋商.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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