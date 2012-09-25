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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:35 BJT

《汇市简讯》可考虑逢低买入美元/坡元

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* 美元/坡元买兴犹存,由于市场冒险意愿不振,关注汇价能否升破1.2300

* 美国QE3出台后,更多资金流入新加坡,加剧通胀忧虑,为美元/坡元提供支撑

* 新加坡8月CPI仍然较高,9月涨幅有超过4%的风险,因为拥车证(COE)投标价格大涨

* 如果周三出炉的工业生产数据意外上升,对新加坡金管局放宽政策的预期可能上升

* 美元/坡元此前突破1.2277的障碍位

* 后来继续涨向1.2295,在纽约时段持坚

* 美元/坡元在纽约盘收报1.2276,盘中交投区间介于1.2276-1.2290.(完)

--编译 白云;审校 张荻

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