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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,此前德国数据表现疲弱且卡特彼勒调降获利预估

路透东京9月25日电---日本股市日经指数周二盘初下跌,因为德国9月Ifo企业景气判断指数表现疲弱,而且卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)调降获利预估,令市场对全球经济的担忧重燃,促使投资者削减风险头寸.

日经指数.N225下跌0.4%至9,032.27点.东证股价指数.TOPX下滑0.4%至750.50点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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