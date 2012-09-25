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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:20 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌,三星电子因苹果iPhone热卖而走低

路透首尔9月25日电---韩国股市周二盘初下跌,受累于投资者抛售部分资产,隔夜公布的德国Ifo企业景气判断指数令人失望,令有关欧债危机的忧虑升温.

指数权重股三星电子(005930.KS)下滑1%,此前有报导称,其最大竞争对手苹果(AAPL.O)自上周五发售iPhone 5智能手机以来,已售出逾500万部.

0001GMT时,综合股价指数.KS11跌0.5%,报1,994.08点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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