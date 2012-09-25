〔中国基金〕证监会称拟允许期货和保险公司销售基金

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透北京9月25日电---为拓展基金的销售渠道,中国证监会正与保监会等部门磋商,拟允许保险机构参与基金销售,同时也在探讨允许期货公司销售基金事宜.
上海证券报周二报导引述中国证监会基金部主任王林表示,就保险类机构申请基金业务销售工作,已与保监会等部门多次磋商,完成了保险机构销售证券投资基金管理暂行规定的制定,即将公开征求意见.
此外,监管部门还积极调研期货公司销售基金的事宜,进一步拓展基金行业的销售渠道.
在基金持有人密切关注的基金费率方面,证监会将继续推动行业费率的改革,在坚持固定管理费模式为制度的基础上,通过放松费率管制的方式,适当降低行业整体收费水平.
对于基金行业重要的业务领域--特定客户资产管理,王林指出,"再次启动特定客户资产管理业务试点办法的修订工作,目前试点办法的修订已完成,并公开征求意见,不久也可发布实施."
他透露,近期监管已向社会公开征求证券基金投资公司子公司管理暂行规定的征求意见稿,拟允许基金公司设立控股子公司专门从事特定客户资产管理和基金销售业务.
此外,监管部门还将配合人民银行对商业银行设立基金管理公司试点管理办法进行修订,以适当扩大商业银行范围;同时还将发布实施《关于合格境外机构投资者有关问题的规定》,降低合格境外机构投资者(QFII)资格要求,简化审批程序,放开对QFII开设账户.
上海证券报此前引述天相数据称,中国已披露半年报的67家基金公司旗下1,085只基金上半年盈利997.56亿元人民币,成为2010年以来基金"最赚钱的上半年";但同期管理费收入同比下降14%,至129亿元.[ID:nSB1748908](完)
--发稿 康熙泽; 审校 屈桂娟
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。