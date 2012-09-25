〔中国个股〕平安银行董事长行长双双离职,孙建一将出任董事长

中国债市动态：现券收益率回落恐慌情绪缓解，国债期货强劲翻红
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透上海2月22日 - 继昨日盘后恐慌上行后，中国银行间债市周三早间现券收益率回落，国债期货则低开高走，早盘收红。交易员表示，资管监管政策传闻冲击消退及买需回暖令市场情绪改善，但资金面偏紧及去杠杆预期仍制约债市回暖空间。
路透北京2月22日 - 中国银行间资金市场周三供给仍显不足，需求虽未见明显增多，但流动性收敛致预期 谨慎，且例行缴税时点即将来临，大行融出减少。交易员表示，公开市场连续净投放助益不大，仅表明央行维 稳态度；而在同业业务监管加强之际，短期内机构融出积极性降低。 华东一银行交易员称，“还是挺紧的，隔夜和七天都比较紧，主要还是大行供给跟不上，...不过这几天 都是上午紧下午松，所以一些机构反倒不是特别着急，氛围也就没那么紧张。” 她并表示，近期同业业务监管风声趋紧，而且例行缴税时点到来，大行可融出资金减少，近期市场确实也 有在拉长期限，14天品种成交增多，不过价格较高。 华南一券商交易员亦提到，需求来看并未有明显的上升，供给不足主因近期到期量偏多，再加上缴税因素 ，导致大行融出减少。 “公开市场（净投放）作用不是很大，央行还是觉得保持一个总量的平衡，够了就行，太紧太松都不会， 不过在央行达成这个目的的过程中可能会有一些意料不到的小紧张，短期内目前这种情况还会延续。”他说。 中国央行公开市场今日进
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。