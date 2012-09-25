版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:30 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,此前因德国数据疲弱及西班牙债务忧虑而下跌

* 欧元支撑位在1.2827美元附近的200日移动均线切入位

* 日圆脱离高位,但年末资金汇回所带来的上行压力仍存

路透东京9月25日电---欧元周二在亚洲市场盘初持稳,隔夜市场欧元/美元曾跌至逾一周低位,因为对西班牙债务问题的担忧挥之不去,而且德国9月Ifo企业景气判断指数表现疲弱,引燃了对经济成长放缓的担忧.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐