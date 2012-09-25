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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:22 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行2,900亿逆回购,期限14天和28天--业内人士

路透上海9月25日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行2,900亿元人民币逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,28天期为1,900亿元.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元,结束此前连续三周的净回笼.逆回购期限包括七天和28天中标利率与前次持平,分别为3.35%和3.60%.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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