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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆将出现新下行趋势?

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* 自脱离9月17日所及高位103.85以来,欧元/日圆可能出现新的下行趋势

* 38.2%费波纳奇回档技术位100.10位于关键水准100.00的略前方

* 若跌破,后市可能回升至约99.00的50%回档位

* 这两个水准下方均有停止单,目前欧元/日圆在101上方面临压力

* 日本出口商为主要卖家,在上半财年结束前了结获利

(完)

--编译 白云;审校 张涛

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