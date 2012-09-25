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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:59 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢日内可能突破31.00

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* 美元/泰铢受空头回补支撑,关注今日是否会测试31.00关口

* 海外市场的空头回补买兴支撑美元/泰铢

* 预计美元/泰铢将在30.90-31.00区间交投,出口商抛盘将抑制走势

* 若升破31.00,将为测试200日移动均线切入位31.20铺平道路

* 美元/泰铢在纽约市场收报30.93,盘中交投区间为30.91-30.955. (完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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