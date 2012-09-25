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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:31 BJT

〔中国经济〕10月起购节能台式电脑将获补贴260元/台,期限一年--财政部

路透北京9月25日电---为促进节能家电等产品消费,中国财政部发布通知称,从今年10月起,消费者购买节能台式计算机时将享受每台260元人民币的财政补贴,推广期一年.

财政部通知显示,推广产品为能效1级的台式微型计算机,包含具有显示功能的一体式台式微型计算机,推广期限暂定为2012年10月1日至2013年9月30日.

申请高效节能台式机推广的企业须具备五项要求,包括中国大陆境内注册的独立法人;年推广高效节能台式机数量不少于20万台;具有完善的销售网络和产品销售、安装及用户信息管理系统;具备完善的质量管理和环境管理体系等.

此次推广的高效节能微型计算机,必须满足是普通用途的台式机.

分析师认为,该政策料会短线刺激销售电脑股联想集团(0992.HK)、长城科技0074.HK等,亦对神州数码(0861.HK)有刺激,因其有分销个人电脑业务.

　消费者在购买上述节能产品时提供本人身份证复印件等,推广企业会将补贴资金兑付给消费者,财政部则根据企业月度推广情况与工信部出具的审核意见,预拨补贴资金.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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