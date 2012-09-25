〔中国经济〕10月起购节能台式电脑将获补贴260元/台,期限一年--财政部

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透北京9月25日电---为促进节能家电等产品消费,中国财政部发布通知称,从今年10月起,消费者购买节能台式计算机时将享受每台260元人民币的财政补贴,推广期一年.
财政部通知显示,推广产品为能效1级的台式微型计算机,包含具有显示功能的一体式台式微型计算机,推广期限暂定为2012年10月1日至2013年9月30日.
申请高效节能台式机推广的企业须具备五项要求,包括中国大陆境内注册的独立法人;年推广高效节能台式机数量不少于20万台;具有完善的销售网络和产品销售、安装及用户信息管理系统;具备完善的质量管理和环境管理体系等.
此次推广的高效节能微型计算机,必须满足是普通用途的台式机.
分析师认为,该政策料会短线刺激销售电脑股联想集团(0992.HK)、长城科技0074.HK等,亦对神州数码(0861.HK)有刺激,因其有分销个人电脑业务.
消费者在购买上述节能产品时提供本人身份证复印件等,推广企业会将补贴资金兑付给消费者,财政部则根据企业月度推广情况与工信部出具的审核意见,预拨补贴资金.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。