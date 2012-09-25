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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:02 BJT

《汇市简讯》美元/印尼卢比将再度上探9600,印尼央行并非严重威胁

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* 美元/印尼卢比将再度上探9600,因本地需求依然强劲

* 印尼央行料将干预,但只会平缓资金流动,因汇价与其容忍水平仍有距离

* 印尼央行的政策立场依然是印尼卢比贬值,以管理该国的经常账赤字

* 美元/亚洲货币走坚,也为印尼卢比走弱提供了藉口

* 印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)纽约隔夜报9630,收于9620-9630

* 日内现汇或在9580-9610区间内交投.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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