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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 08:54 BJT

〔全球金市〕现货金小涨,黄金ETF持仓触及纪录高位

路透新加坡9月25日电---现货金周二微涨,自昨日所及一周低位反弹.由于德国数据加剧全球增长忧虑提振了美元,金价昨日跟随其它大宗商品走低.

由于预计全球主要央行近期祭出的刺激举措将支撑金价进一步上扬,投资者继续涌入金市,黄金上市交易基金(ETF)持仓因而创下纪录高位.

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