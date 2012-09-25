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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:31 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比将进一步盘整,受获利了结影响

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* 美元/印度卢比将受获利了结影响,进一步盘整,可能在53.30-53.70区间内波动

* 涌入市场的宏观基金,杠杆基金和热钱将在避险抛盘推动下,进行获利了结

* 美元/印度卢比在印度市场收报53.47,盘中波动区间介于53.45-53.54

* 无本金交割远期外汇(NDF)隔夜在53.60-53.68之间交投,在纽约市场收报53.58-53.63

(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

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