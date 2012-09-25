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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:10 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货接近六周低位,美国收割进度创纪录令其承压

路透悉尼9月25日电---美国大豆期货周二连续第二日下滑,受累于美国收割进度创纪录和美元走强,大豆期货在六周低位附近徘徊,上日跌至每蒲式耳16美元下方,为8月中旬以来首见.

芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆合约SX2小跌0.17%,至每蒲式耳16.07-1/4美元.周一收跌0.59%,至每蒲式耳15.90-1/4美元的低位.

12月玉米合约CZ2下滑0.37%,报每蒲式耳7.42美元,上日收跌0.47%.

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