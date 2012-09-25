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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:18 BJT

〔台湾股市〕开盘几近持平

路透台北9月25日电---台湾股市加权股价指数.TWII周二开盘微跌1.86点,报7,766.44点.

台币/美元TWD=TP日内小幅走坚,报29.350台币.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超38.73亿台币,本月累计买超487亿台币[ID:nST0556695].(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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