《美国个股焦点》苹果iPhone 5热卖逾500万部,但供应紧张问题隐现

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
* 关注苹果潜在的供应商问题
* 许多预订单将于10月出货
* 股价收低1.3%
路透9月24日电---苹果(AAPL.O)的iPhone 5智能手机发售头三天便热销500多万部,但股价下挫,因该产品产量难以满足需求.
虽然销售稳固,但苹果周一表示,初期供应已然告罄,许多预订单将在10月出货.
苹果执行长库克(Tim Cook)称,公司正"努力生产足够多的iPhone 5,以满足市场需要."
部分分析师预计,在上市的第一个周末,iPhone 5总销量便有望高达1,000万部.市场对这一新产品的预期如此之高,使得最新的销售数字难以打动华尔街.苹果股价周一收低1.3%至690.79美元.
由于需求如此热烈,市场密切关注苹果是否会因供应商问题,导致智能手机生产放慢.
"我们相信,如果不是供应吃紧,销量本可能会高出许多,"Baird Equity Research分析师William Power在报告中写道.
iPhone 5周五将在另外22个国家开卖,供应的限制料将让苹果感到压力.
让事态更加复杂的是,苹果最大代工生产商富士康位于山西太原的工厂发生2,000名员工群殴,工厂暂时关闭.[ID:nST0556737]
富士康并未证实旗下哪一家工厂负责供应苹果,但是富士康员工对路透表示,太原厂是为iPhone 5进行组装及生产零件的工厂之一.
台湾和硕(4938.TW)的工厂也是苹果产品的组装厂.
零件方面,苹果的萤幕主要供应商为日本夏普(6753.T),后者正深受高成本之苦,且忙于全力筹资偿还债务.消息人士对路透说,夏普的新iPhone显示器生产进度已经落后.
**需求强劲**
iPhone 5开卖初期的销量已超过iPhone 4S.苹果在2011年10月推出iPhone 4S后,首个周末卖出逾400万部.
Sterne Agee分析师Shaw Wu表示,"我们并不会过度担心这个'令人失望'的数字,因我们认为这是近期预期脱离现实的典型例子."
他并称,其预期苹果在9月当季将总计卖出2,700万部iPhone,在12月当季则将售出4,650万部.
iPhone 5是苹果迄今以来,在国际市场推出最为积极的产品之一.9月28日时将有31个国家销售iPhone 5,年底前则会在超过100个国家上市.
"外界对苹果总是寄予厚望,"BGC研究分析师Colin Gillis表示."这不仅足以让他们打破纪录,也能毁了他们."
iPhone是苹果利润最高的产品,占其年营收的一半.(完)
--编译 许娜/李婷仪/戴素萍;审校 徐文焰
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。