《中国债券市场每日交易备忘》--9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部400亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标 国家开发银行[CHDB.UL]至多60亿元一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.33% 国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值 3.93% 国开行至多60亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值 4.15% 国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值 4.26% 国开行至多60亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值 4.35% 中国北车601299.SS20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行及华夏银行主承 新疆新业国资8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),交通银行及兴业银行主承 华电能源(600726.SS)13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及中信银行主承 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 淮南矿业集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 湖北能源集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行及光大银行主承 百联集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承销 德美化工(002054.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 广东温氏食品集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 山东魏桥创业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 山东魏桥创业集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA,中债信用增进担保),招商银行主承 大全集团4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承 安琪酵母(600298.SS)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 武汉城投20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 广东水电集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),建行及工行主承 二重机械集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信证券及交通银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票1282365,票面利率6.58% 万里扬(002434.SZ)3亿元一年期短融041258055,票面利率5.70% 佛山公用事业控股公司3亿元一年期短融041252041,票面利率5.10% 宁波开发投资集团5亿元一年期短融041270005,票面利率4.80% 广州万宝集团8亿元一年期短融041252042,票面利率5.10% ============================================================================== 三、缴款: 平湖城市发展集团9亿元七年期固息债1280291,票面利率7.20% 温岭国有资产投资集团14亿元七年期固息债1280292,票面利率7.18% 重庆江津区华信资产经营公司13亿元七年期固息债1280294,票面利率7.46% 国电集团50亿元三个月期超短期融资券 江苏苏通大桥10亿元一年期短融 中国水电(601669.SS)10亿元人民币一年期短融 山西能源交通投资公司17亿元五年期中票 湖北交通投资40亿元七年期中票 天津高速公路20亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 鲁能集团15亿元三年期浮息(一年定存基准)中期票据0982133到期兑付,基本利差1.60% 中国西电(601179.SS)8亿元三年期中票0982134到期兑付,票面利率4.50% 广发银行27亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债081903付息,票面利率5.85% 中信国安集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年定存基准)中票0982132付息,基本利差2.20% 财政部260亿元10年期固息国债100007付息,票面利率3.36% 陕西有色金属控股集团10亿元五年期中票1082169付息,票面利率4.00% 进出口银行129亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110304付息,基本利差0.72% 农业发展银行250亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110405付息,基本利差0.78% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --为拓展基金的销售渠道,中国证监会正与保监会等部门磋商,拟允许保险机构参与基金销售, 同时也在探讨允许期货公司销售基金事宜.[ID:nSB1794834] --国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞/刘昕
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。