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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:15 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国财政部400亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
  国家开发银行[CHDB.UL]至多60亿元一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.33%
  国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值 3.93%
  国开行至多60亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值 4.15%
  国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值 4.26%
  国开行至多60亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值 4.35%
  中国北车601299.SS20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行及华夏银行主承  
  新疆新业国资8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),交通银行及兴业银行主承  
  华电能源(600726.SS)13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行及中信银行主承                                    
  广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
  淮南矿业集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 
  湖北能源集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行及光大银行主承  
  百联集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承销
  德美化工(002054.SZ)1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  广东温氏食品集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
  山东魏桥创业集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承       
  山东魏桥创业集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA,中债信用增进担保),招商银行主承
  大全集团4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),工商银行主承   
  安琪酵母(600298.SS)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承  
  武汉城投20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承
  广东水电集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承
  中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),建行及工行主承
  二重机械集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信证券及交通银行主承
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  二、新债上市:

  甘肃公路航空旅游投资集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票1282365,票面利率6.58%
  万里扬(002434.SZ)3亿元一年期短融041258055,票面利率5.70%
  佛山公用事业控股公司3亿元一年期短融041252041,票面利率5.10%
  宁波开发投资集团5亿元一年期短融041270005,票面利率4.80%
  广州万宝集团8亿元一年期短融041252042,票面利率5.10%
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  三、缴款: 

  平湖城市发展集团9亿元七年期固息债1280291,票面利率7.20%
  温岭国有资产投资集团14亿元七年期固息债1280292,票面利率7.18%
  重庆江津区华信资产经营公司13亿元七年期固息债1280294,票面利率7.46% 
  国电集团50亿元三个月期超短期融资券
  江苏苏通大桥10亿元一年期短融  
  中国水电(601669.SS)10亿元人民币一年期短融
  山西能源交通投资公司17亿元五年期中票
  湖北交通投资40亿元七年期中票
  天津高速公路20亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  鲁能集团15亿元三年期浮息(一年定存基准)中期票据0982133到期兑付,基本利差1.60%
  中国西电(601179.SS)8亿元三年期中票0982134到期兑付,票面利率4.50%
  广发银行27亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债081903付息,票面利率5.85%
  中信国安集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)浮息(一年定存基准)中票0982132付息,基本利差2.20%
  财政部260亿元10年期固息国债100007付息,票面利率3.36%
  陕西有色金属控股集团10亿元五年期中票1082169付息,票面利率4.00%
  进出口银行129亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110304付息,基本利差0.72%
  农业发展银行250亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债110405付息,基本利差0.78%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --为拓展基金的销售渠道,中国证监会正与保监会等部门磋商,拟允许保险机构参与基金销售,
同时也在探讨允许期货公司销售基金事宜.[ID:nSB1794834] 

  --国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润               
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞/刘昕

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