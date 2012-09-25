《独家新闻》美亿万富翁黄馨祥联手Guggenheim竞购体育及地产公司AEG

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透洛杉矶/纽约9月24日电---三名消息人士透露,美国洛杉矶华裔亿万富翁黄馨祥(前译陈颂雄)已加入金融服务公司Guggenheim一方,联手竞购体育及房地产公司Anschutz Entertainment Group(AEG).
一名消息人士表示,黄馨祥还将带来其他合作伙伴加入.黄馨祥的财富估计超过72亿美元.Guggenheim最近刚刚牵头洛城一个本地财团买下大联盟道奇棒球队.
AEG的资产包括职业冰球队-洛杉矶国王队(Los Angeles Kings)和洛杉矶斯台普斯中心(Staples Center),在全球拥有超过120个体育或娱乐场馆.
AEG在9月18日表示,正寻求出售公司,已聘请黑石集团(百仕通)协助.一位了解竞购情况的消息人士上周对路透表示,黑石正在收集潜在买家名单,料将在几周内向有意者提供公司财务信息.
黄馨祥和Guggenheim的发言人均未就此事置评.AEG发言人同样拒绝评论.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/郑茵
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。