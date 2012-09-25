版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 10:49 BJT

〔新债招标〕中国国开行一年债收益率高于预期,三及五年略低--业内人士

路透上海9月25日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债,中标收益率为3.3825%,高于此前3.33%的预测均值.

而该行同时招标增发的三年和五年期固息债,加权中标收益率分别为3.9110%和4.1192%,均低于此前3.93%和4.15%的各自预测均值.

稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.26%和4.35%.

上述增发债具体条款如下:

第38-42期第一次增发

---------------------------------------------------

发行总量 各期均不超过60亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%

招标时间 9月25日

一至五年:9:30-10:30

七至10年:9:30-11:10

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

其余: 多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月10日

起息日 9月17日

分销期 9月26日-10月10日

上市日 1年:10月12日;

3/5/7/10年:10月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------

如遇市场情况发生重大变化,国开行将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐