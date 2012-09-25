〔新债招标〕中国国开行一年债收益率高于预期,三及五年略低--业内人士

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透上海9月25日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的一年期固息债,中标收益率为3.3825%,高于此前3.33%的预测均值.
而该行同时招标增发的三年和五年期固息债,加权中标收益率分别为3.9110%和4.1192%,均低于此前3.93%和4.15%的各自预测均值.
稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.26%和4.35%.
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第一次增发
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%
招标时间 9月25日
一至五年:9:30-10:30
七至10年:9:30-11:10
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
其余: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月10日
起息日 9月17日
分销期 9月26日-10月10日
上市日 1年:10月12日;
3/5/7/10年:10月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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如遇市场情况发生重大变化,国开行将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。