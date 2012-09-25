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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:43 BJT

〔日本个股〕索尼将向奥林巴斯投资6.42亿美元,成为最大股东--消息

路透东京9月25日电---三名熟悉情况的消息人士对路透表示,索尼(6758.T)本周可能将批准一项计划,向奥林巴斯(7733.T)投资500亿日圆(6.42亿美元),从而以大约10%的持股份额成为后者的最大股东.

不愿具名的消息人士称,索尼将与奥林巴斯建立合资企业,开发新型医疗设备,并将在明年向奥林巴斯董事会派驻一名董事.

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