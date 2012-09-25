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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:36 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货升至92美元上方,受供应忧虑推动

路透珀斯9月25日电---美国原油期货在周二亚洲盘初回升至每桶92美元上方,因供应忧虑挥之不去,盖过了全球经济疲弱引发的需求担忧.

截止0107GMT,美国11月原油期货CLc1上涨0.39美元,至每桶92.32美元,周一纽约市场收跌1%,受德国经济数据令人失望拖累.[O/NCN]

布兰特11月原油期货LCOc1小涨0.30美元,报每桶110.11美元.

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