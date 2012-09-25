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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 09:47 BJT

〔日本政经〕财务大臣安住淳:外汇政策绝不会有空窗期

路透东京9月25日电---日本财务大臣安住淳周二表示,若是因为他下月将就任执政党民主党新职,就认为外汇政策将有空窗期,那将是大错特错.

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