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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 10:37 BJT

〔标题新闻〕江森自控将停止上海康桥工厂的铅酸电池生产,相关业务将转至其它中国工厂

注:江森自控(Johnson Controls)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8KO69C]

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