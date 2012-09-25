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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 09:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌回78.00下方,日本干预将近?

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* 美元/日圆跌破78.00的买盘/支撑位,回到77附近,仍偏向下跌

* 日本当局干预或许只是时间问题

* 传闻在78,77,76和75下方挂有大量停止单,很多来自期权

* 若跌破77.00,恐将急剧下挫

* 交叉盘不再提供支撑,欧元/日圆和其他货币兑日圆下滑,市场冒险情绪降温.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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