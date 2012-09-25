〔企业结盟〕美国家乐氏借力与丰益国际合资扩大在华业务

路透9月24日电---美国谷类食品制造商家乐氏(Kellogg)(K.N)与新加坡棕榈油厂商丰益国际(WLIL.SI)组建一家新合资企业,以扩大在中国市场的业务.几个月前家乐氏将其持有的一家中国饼干厂商的股权售出.

家乐氏表示,丰益将负责合资企业的基础设施和供应链规模,并引入其在中国的经销网络.两家公司在合资企业中各占50%的股权.

家乐氏称,合资企业将推广Kellogg's和品客(Pringles)品牌的产品.

D.A. Davidson的分析师Timothy Ramey表示,这宗交易是不错的一步,但他表示家乐氏花了很长时间才想出在中国可行的战略.

家乐氏曾在2008年收购中国饼干制造商正航食品的多数股权,但出现营业亏损,因此在2012年初将其持有的正航股权出售.

家乐氏表示,事实证明正航食品不是其进入中国市场的合适载体.

家乐氏预计中国将在五年内成为全球最大的食品和饮料市场,其表示与丰益国际的合资企业将"打破现有格局".

家乐氏执行长John Bryant预计中国仅零食市场的规模今年底之前就估计可达到120亿美元,比2008年扩大44%.

该公司表示,中产阶层消费群体的扩大和对各类包装和品牌食品的需求增加,推动了零食市场的增长.

前述分析师Ramey表示,家乐氏打入中国市场的时机太晚了.

丰益全资子公司--益海嘉里投资有限公司将入股这家与家乐氏的合资企业,新企业的总部将设在上海.

家乐氏(Kellogg)股价周二在纽约证交所收高0.54%,报57.73美元.(完)