〔企业结盟〕美国家乐氏借力与丰益国际合资扩大在华业务

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透9月24日电---美国谷类食品制造商家乐氏(Kellogg)(K.N)与新加坡棕榈油厂商丰益国际(WLIL.SI)组建一家新合资企业,以扩大在中国市场的业务.几个月前家乐氏将其持有的一家中国饼干厂商的股权售出.
家乐氏表示,丰益将负责合资企业的基础设施和供应链规模,并引入其在中国的经销网络.两家公司在合资企业中各占50%的股权.
家乐氏称,合资企业将推广Kellogg's和品客(Pringles)品牌的产品.
D.A. Davidson的分析师Timothy Ramey表示,这宗交易是不错的一步,但他表示家乐氏花了很长时间才想出在中国可行的战略.
家乐氏曾在2008年收购中国饼干制造商正航食品的多数股权,但出现营业亏损,因此在2012年初将其持有的正航股权出售.
家乐氏表示,事实证明正航食品不是其进入中国市场的合适载体.
家乐氏预计中国将在五年内成为全球最大的食品和饮料市场,其表示与丰益国际的合资企业将"打破现有格局".
家乐氏执行长John Bryant预计中国仅零食市场的规模今年底之前就估计可达到120亿美元,比2008年扩大44%.
该公司表示,中产阶层消费群体的扩大和对各类包装和品牌食品的需求增加,推动了零食市场的增长.
前述分析师Ramey表示,家乐氏打入中国市场的时机太晚了.
丰益全资子公司--益海嘉里投资有限公司将入股这家与家乐氏的合资企业,新企业的总部将设在上海.
家乐氏(Kellogg)股价周二在纽约证交所收高0.54%,报57.73美元.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。