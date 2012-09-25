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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 12:00 BJT

〔路透专访〕意大利切勿让改革半途而废--OECD首席经济学家帕多安

路透罗马9月24日电---经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安周一表示,意大利若想走出经济停滞,必须进行数年改革,意大利总理蒙堤领导的技术官僚政府已为改革奠定基础.

帕多安接受路透专访时称,无论意大利春季大选后由谁主政,都不应推翻蒙堤为整顿公共财政和改善经济长期疲弱表现而推出的举措.

"作为一个普通公民,我对政治上的不确定性感到忧虑,"意大利籍的帕多安称,"作为OECD首席经济学家,我要表达的信息是,继续实施改革举措."

明年大选仍充满不确定性,包括主要政党的领导人选、哪些政党会组成联盟、甚至采用何种选举制席.

此外,两个最大政党已表示,他们将修改蒙堤的劳动市场和养老体系改革的部分举措.

帕多安称,要想取得成效,必须全面贯彻落实劳动和产品市场改革措施,而在提高生产力方面还有许多有待努力.

此外,帕多安警告,如果改革在大选后夭折,那么可能不只是"半途而废"那么简单,意大利或许还将面临倒退的风险,因为公共支持将不复存在.

"政策无法落实是我国经常出现的问题之一,"意大利央行高官Daniele Franco称,"虽有有效落实这些措施,才能取得效果,而不只是将改革举措立法."

虽然在蒙堤的努力下,议会批准了大多数改革举措,但仍缺乏实施这些措施所需的行政授权.(完)

--编译 许娜;审校 石冠兰/蔡美珍

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