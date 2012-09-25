〔路透专访〕意大利切勿让改革半途而废--OECD首席经济学家帕多安

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透罗马9月24日电---经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家帕多安周一表示,意大利若想走出经济停滞,必须进行数年改革,意大利总理蒙堤领导的技术官僚政府已为改革奠定基础.
帕多安接受路透专访时称,无论意大利春季大选后由谁主政,都不应推翻蒙堤为整顿公共财政和改善经济长期疲弱表现而推出的举措.
"作为一个普通公民,我对政治上的不确定性感到忧虑,"意大利籍的帕多安称,"作为OECD首席经济学家,我要表达的信息是,继续实施改革举措."
明年大选仍充满不确定性,包括主要政党的领导人选、哪些政党会组成联盟、甚至采用何种选举制席.
此外,两个最大政党已表示,他们将修改蒙堤的劳动市场和养老体系改革的部分举措.
帕多安称,要想取得成效,必须全面贯彻落实劳动和产品市场改革措施,而在提高生产力方面还有许多有待努力.
此外,帕多安警告,如果改革在大选后夭折,那么可能不只是"半途而废"那么简单,意大利或许还将面临倒退的风险,因为公共支持将不复存在.
"政策无法落实是我国经常出现的问题之一,"意大利央行高官Daniele Franco称,"虽有有效落实这些措施,才能取得效果,而不只是将改革举措立法."
虽然在蒙堤的努力下,议会批准了大多数改革举措,但仍缺乏实施这些措施所需的行政授权.(完)
--编译 许娜;审校 石冠兰/蔡美珍
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。