〔中国债市〕六个月现金定存利率创年内低点,银行存款流失结构不均(更新版)

(新增交易员评论和背景)

* 六个月国库现金定存利率4.32%,创年内低点

* 贷存比压力小的部分银行,中标意愿不足

* 季末银行存款流失情况不均

路透上海9月25日电---中国财政部周二进行的400亿元人民币六个月期国库现金定期存款招标,利率4.32%创年内低点.但部分贷存比压力不大的银行仍认为利率略高,中标意愿不足,有季末存款流失压力的银行则热情依旧.

包括今日操作,今年以来财政部共进行了10期国库现金定存招标中.其中六个月期品种进行了五次,此前四次的中标利率分别为6.80%、6.80%、5.60%和5.13%.

华南一银行交易员认为,国库现金定存"提完准备金后算下来太贵了,贷款不好放嘛.除非存贷比跟资本充足率压力比较高的银行才搞."

不过华南另一地方性银行交易员则表示,该行近日存款流失严重,可被作为普通存款的国库现金定存依旧魅力不减.

另一银行交易员进一步指出,从资金成本角度,本次现金定存利率高出同期限Shibor逾20个基点(bp),可见存款紧缺的银行对这部分存款仍求之若渴.

六个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)最新报价为SHICNY6MD=4.0907%.但货币市场上质押式回购利率近日不断攀升,继上日主要品种回购加权利率创七个月新高后,今日七天期品种CN7DRP=CFXS加权利率续升逾20个bp,至4.70%上方.

财政部与央行今日进行的国库现金定期存款招标为今年第10期.计划操作量400亿元人民币,起息日为9月25日,到期日为2013年3月26日.至此,今年以来财政部共进行了10期国库现金定期存款招标,期限为三、六及九个月.具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%

九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%

10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%

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4,900

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)