〔中国债市〕六个月现金定存利率创年内低点,银行存款流失结构不均(更新版)

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(新增交易员评论和背景)
* 六个月国库现金定存利率4.32%,创年内低点
* 贷存比压力小的部分银行,中标意愿不足
* 季末银行存款流失情况不均
路透上海9月25日电---中国财政部周二进行的400亿元人民币六个月期国库现金定期存款招标,利率4.32%创年内低点.但部分贷存比压力不大的银行仍认为利率略高,中标意愿不足,有季末存款流失压力的银行则热情依旧.
包括今日操作,今年以来财政部共进行了10期国库现金定存招标中.其中六个月期品种进行了五次,此前四次的中标利率分别为6.80%、6.80%、5.60%和5.13%.
华南一银行交易员认为,国库现金定存"提完准备金后算下来太贵了,贷款不好放嘛.除非存贷比跟资本充足率压力比较高的银行才搞."
不过华南另一地方性银行交易员则表示,该行近日存款流失严重,可被作为普通存款的国库现金定存依旧魅力不减.
另一银行交易员进一步指出,从资金成本角度,本次现金定存利率高出同期限Shibor逾20个基点(bp),可见存款紧缺的银行对这部分存款仍求之若渴.
六个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)最新报价为SHICNY6MD=4.0907%.但货币市场上质押式回购利率近日不断攀升,继上日主要品种回购加权利率创七个月新高后,今日七天期品种CN7DRP=CFXS加权利率续升逾20个bp,至4.70%上方.
财政部与央行今日进行的国库现金定期存款招标为今年第10期.计划操作量400亿元人民币,起息日为9月25日,到期日为2013年3月26日.至此,今年以来财政部共进行了10期国库现金定期存款招标,期限为三、六及九个月.具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%
八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%
九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%
10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%
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4,900
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良/林高丽
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。