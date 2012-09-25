〔韩国数据〕第四季制造业景气判断指数降至14个季度最低--调查

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透首尔9月25日电---周二公布的调查显示,韩国10-12月制造商景气判断指数跌至2009年第二季以来最低水平.
商业游说团体大韩商工会议所(KCCI)发表声明称,第四季制造商景气判断指数降至74,低于第三季的88,为连续第二个季度下滑.
数值低于100,表明预料未来一季企业经营活动恶化的公司数量超过预料改善的公司.该指数为连续第五个季度低于100.
这是欧元区财政危机正削弱韩国成长动能的最新迹象.韩国是亚洲第四大经济体,经济依赖出口.
KCCI声明称,国内消费者信心低迷,以及12月新总统选举后监管环境可能发生变动,被受访企业视作最大的风险.出口形势不佳,通常会打击韩国消费者信心.
KCCI还呼吁采取积极的财政和货币政策,防止国内需求进一步恶化.该团体主要代表中小企业利益,而不是大企业集团.
本次调查涉及韩国各地的2,500家制造商,于8月29日至9月12日进行.(完)
--编译 肖群英;审校 石冠兰/张涛
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。