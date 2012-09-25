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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 11:07 BJT

〔韩国数据〕第四季制造业景气判断指数降至14个季度最低--调查

路透首尔9月25日电---周二公布的调查显示,韩国10-12月制造商景气判断指数跌至2009年第二季以来最低水平.

商业游说团体大韩商工会议所(KCCI)发表声明称,第四季制造商景气判断指数降至74,低于第三季的88,为连续第二个季度下滑.

数值低于100,表明预料未来一季企业经营活动恶化的公司数量超过预料改善的公司.该指数为连续第五个季度低于100.

这是欧元区财政危机正削弱韩国成长动能的最新迹象.韩国是亚洲第四大经济体,经济依赖出口.

KCCI声明称,国内消费者信心低迷,以及12月新总统选举后监管环境可能发生变动,被受访企业视作最大的风险.出口形势不佳,通常会打击韩国消费者信心.

KCCI还呼吁采取积极的财政和货币政策,防止国内需求进一步恶化.该团体主要代表中小企业利益,而不是大企业集团.

本次调查涉及韩国各地的2,500家制造商,于8月29日至9月12日进行.(完)

--编译 肖群英;审校 石冠兰/张涛

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