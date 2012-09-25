〔新西兰利率〕必要时央行还有调降利率的空间--财长

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透惠灵顿9月25日电---新西兰财长英格利希周二称,与瑞士和日本不同,该国央行有在必要时降息的空间.
"瑞士和日本已经被迫试图压低本币,以放松货币环境,"英格利希在议会称.
"而在新西兰,如果我们想缓解货币状况,我们还可以调降利率."
他表示,新西兰央行最近做出的研究证实,干预汇市代价高昂而且不能产生持久影响.
这份研究报告还指出,2008年以来瑞士和日本央行的汇市干预措施大体上都给自身造成了金融损失,而且在压低本币汇率方面没有效果.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。