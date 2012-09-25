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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 10:42 BJT

〔新西兰利率〕必要时央行还有调降利率的空间--财长

路透惠灵顿9月25日电---新西兰财长英格利希周二称,与瑞士和日本不同,该国央行有在必要时降息的空间.

"瑞士和日本已经被迫试图压低本币,以放松货币环境,"英格利希在议会称.

"而在新西兰,如果我们想缓解货币状况,我们还可以调降利率."

他表示,新西兰央行最近做出的研究证实,干预汇市代价高昂而且不能产生持久影响.

这份研究报告还指出,2008年以来瑞士和日本央行的汇市干预措施大体上都给自身造成了金融损失,而且在压低本币汇率方面没有效果.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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