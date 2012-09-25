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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 10:41 BJT

《汇市简讯》美元/马币小跌,欧元/美元在1.2945上方触发停止单

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* 美元/马币(林吉特)交投淡静,但欧元激升令美元/马币小跌

* 欧元/美元在1.2945美元上方触发停止单,但在1.2965处有卖单

* 美元/马币最新报3.0660-3.0670,无本金交割远期外汇(NDF)报3.0710-3.0730.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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