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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 10:46 BJT

《汇市简讯》澳元/美元少量停止单被触发,中国8月谘商会领先指标升1.7%

0219GMT * 突破小时图阻力区间1.0432/39 * 中国8月谘商会领先指标上升1.7% * 1.0440处少量停止单被触发 * 稍早所及低位1.0416和云区顶端1.0444分别构成支撑位和阻力位 * 预计在欧洲开市前将窄幅波动 * 技术图表:(link.reuters.com/kef82t).(完) --编译 兰秀娟;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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