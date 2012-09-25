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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 10:31 BJT

〔金属期市〕期铜反弹,但全球经济忧虑令涨幅受限

路透上海9月25日电---期铜价格周二反弹,但对全球经济的忧虑以及主要铜消费国中国下周假期前市况谨慎,令期铜涨幅受限.上日伦敦期铜触及一周低位.

0112GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.6%,报每吨8,231美元,该期约前一交易日下跌1.2%.

上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc4小涨0.2%,报每吨59,190元人民币(9,400美元).该合约周一收跌逾1%.

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