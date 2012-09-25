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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 10:36 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元持坚,兑日圆整理跌势

路透惠灵顿/悉尼9月25日电---澳元和新西兰元兑美元周二持坚,但兑日圆整理跌势,因在上半会计年度结束前日本企业汇回资金.

澳元兑美元AUD=D4自盘初时的1.0412美元小幅升至1.0438,自海外市场的1.0387反弹.关键支撑在1.0340,这是200日移动均值和1.0165-1.0625升势的61.8%回档位.阻力位在上周高点1.0564.

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