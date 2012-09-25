〔中国货币市场〕回购利率全线上行,然放量逆回购舒缓节前资金面

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透北京9月25日电---中国银行间市场周二早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高.不过,央行公开市场放量逆回购施援,改善了流动性状况,市场对国庆长假前资金面紧张预期已见舒缓.
交易员表示,今日主要回购利率开盘价已为市场定下上行基调,虽有逆回购"注水",但也难立即拉低冲至高位的资金成本.此外,虽然短期流动性预期有所改善,但节后回归就将面临准备金清算,所以市场对届时的资金面情况仍存担忧.
"现在已经比较松了,我们也出了一点."上海一银行交易员称,"肯定会有一个好的改善,因为央行是在主动维护这个市场,央行也不希望这个市场波动太大,过于紧张.可以肯定的是平稳过季末是没有问题了."
今日央行14天和28天期逆回购"批发价"均明显低于二级市场水平,对于未来市场资金利率上述交易员预计,月底前利率有望下行,"起码隔夜和七天肯定不会再这么高了."
业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行2,900亿元人民币逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,28天期为1,900亿元.其中14天期中标利率为3.45%(上次为3.45%),28天期逆回购操作中标利率为3.60%(上次为3.60%).[CN/MMTCN]
受访交易员们并强调,虽然有望平稳度过季末,但国庆假期回来后就将面临准备金清算,市场对届时的流动性状况仍有戒心,从当前机构对14天、28天等稍长期限品种需求未见和缓就可说明这一问题.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.5009 4.3892 11.17 2,240.51
七天CN7DRP=CFXS 4.7354 4.5104 22.50 173.38
14天CN14DRP=CFXS 4.8263 4.7167 10.96 343.59
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.5176 4.4019 11.57 474.69
七天CHICNY7D=CFXS 4.7416 4.5566 18.50 132.70
==============================================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。