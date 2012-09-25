〔中国货币市场〕回购利率全线上行,然放量逆回购舒缓节前资金面

路透北京9月25日电---中国银行间市场周二早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高.不过,央行公开市场放量逆回购施援,改善了流动性状况,市场对国庆长假前资金面紧张预期已见舒缓.

交易员表示,今日主要回购利率开盘价已为市场定下上行基调,虽有逆回购"注水",但也难立即拉低冲至高位的资金成本.此外,虽然短期流动性预期有所改善,但节后回归就将面临准备金清算,所以市场对届时的资金面情况仍存担忧.

"现在已经比较松了,我们也出了一点."上海一银行交易员称,"肯定会有一个好的改善,因为央行是在主动维护这个市场,央行也不希望这个市场波动太大,过于紧张.可以肯定的是平稳过季末是没有问题了."

今日央行14天和28天期逆回购"批发价"均明显低于二级市场水平,对于未来市场资金利率上述交易员预计,月底前利率有望下行,"起码隔夜和七天肯定不会再这么高了."

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行2,900亿元人民币逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,28天期为1,900亿元.其中14天期中标利率为3.45%(上次为3.45%),28天期逆回购操作中标利率为3.60%(上次为3.60%).[CN/MMTCN]

受访交易员们并强调,虽然有望平稳度过季末,但国庆假期回来后就将面临准备金清算,市场对届时的流动性状况仍有戒心,从当前机构对14天、28天等稍长期限品种需求未见和缓就可说明这一问题.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.5009 4.3892 11.17 2,240.51

七天CN7DRP=CFXS 4.7354 4.5104 22.50 173.38

14天CN14DRP=CFXS 4.8263 4.7167 10.96 343.59

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.5176 4.4019 11.57 474.69

七天CHICNY7D=CFXS 4.7416 4.5566 18.50 132.70

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