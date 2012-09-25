加拿大官员称政府应严格审查中海油收购尼克森案

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华9月24日电---加拿大移民部长康尼(Jason Kenney)周一表示，加拿大政府应密切关注海外国有企业对加拿大资源企业的收购案，他指的是中海油收购尼克森（Nexen）NXY.TO一案。
康尼在一次新闻发布会被问及中海油(0883.HK)以151亿美元收购尼克森一案时，作出了前述表态。他向来对中国人权持批评态度。
他表示：“多数加拿大公民想要确保政府严格审查加拿大大型资源企业被收购案，尤其是被国有企业收购。”
康尼称，加拿大工业部长帕拉迪斯(Christian Paradis)将就是否批准中海油收购尼克森案作出公正决定。
据消息人士称，对于此宗交易是否有利于加拿大的最终判断，将取决于总理哈珀，其内阁正就此展开热烈讨论。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。