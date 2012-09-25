《汇市简讯》欧元/美元在1.2945上方引发少量停止单后进行盘整

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
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* 欧元/美元稍早触发1.2945上方少量停止单,随后升至高位1.2954
* 目前涨势受阻于卖方关注的1.2965,市场信心好坏不一
* 西班牙申请救助和希腊预算缺口引发的不确定性带来压力
* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)第三轮量化宽松声明引发市场普遍看跌美元,限制欧元/美元下行
* 欧元/美元日高连续五天下移
* 上日所及高点1.2990美元成为今日的关键阻力位.(完)
--编译 梁睿雪;审校 郑茵
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路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。