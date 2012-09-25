版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 25日 星期二 11:32 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2945上方引发少量停止单后进行盘整

0311GMT

* 欧元/美元稍早触发1.2945上方少量停止单,随后升至高位1.2954

* 目前涨势受阻于卖方关注的1.2965,市场信心好坏不一

* 西班牙申请救助和希腊预算缺口引发的不确定性带来压力

* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)第三轮量化宽松声明引发市场普遍看跌美元,限制欧元/美元下行

* 欧元/美元日高连续五天下移

* 上日所及高点1.2990美元成为今日的关键阻力位.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐