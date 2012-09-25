伊朗总统内贾德称以色列将被“消灭”

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月24日电---伊朗总统内贾德周一称，以色列在中东没有根基，将被“消灭”。
内贾德表示根本没把以色列要攻击伊朗核设施的威胁放在心上，并否认向叙利亚输送军火。
美国很快予以反击，称内贾德的言论“令人作呕、具有攻击性、肆无忌惮”。
内贾德对记者称：“我们对犹太复国主义者的威胁并不在意。我们拥有一切的防御措施，作好了自卫的准备。”
内贾德将于周三在联合国大会发表讲话。联合国秘书长潘基文周日与内贾德会晤，告诫其避免发表煽动性言论，但内贾德看来对潘基文的警告未予理会。
以往内贾德在联合国大会发表讲话时，常常有西方外交官拂袖而去。
内贾德说：“伊朗在这里已经存在了7,000至10,000年了。而他们（以色列）只不过是过去六七十年，才在西方的支持下占领着这些领土。历史上他们在那里没有根。”
“我们相信，他们已经发现自己没有出路，因此想要寻求新的冒险，改变这种局面。外国的炸弹伤不了伊朗。”
“我们甚至根本没把他们视作什么问题。在历史长河中，他们（以色列人）只是小涟漪，随后就被消灭了。”内贾德说道。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。