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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 11:28 BJT

〔东京美债〕美国10年期公债价格走软,但受成长忧虑支撑

路透新加坡9月25日电---美国10年期公债价格周二在亚洲市场走软,但跌幅受限.德国9月Ifo企业景气判断指数意外下降,凸显出对全球经济成长放缓的担忧.

10年期公债价格下滑3/32,收益率(殖利率)US10YT=RR报1.725%,日内上涨一个基点.周一,10年期公债收益率触及1.706%的9月12日以来最低位.

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