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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 12:05 BJT

〔日本股市〕早盘小幅收高,因投资者踊跃买入即将派发中期股息的股票

路透东京9月25日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收高,因今日是许多公司的股权登记日,投资者赶紧买入以获得中期股息,但之前德国企业景气判断指数疲弱和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)调降获利预估,令日股涨幅受限.

Panasonic(6752.T)等公司强劲上涨,因他们只向截至周二持有公司股票的投资者派发中期股息,该因素也提振汽车股,尽管日圆走坚.

日经指数.N225早盘升0.3%,至9,095.28点,持守在25日移动均线8,993.92上方.周二是大约55%的东征股价指数成分股的股权登记日,其中Panasonic上涨2.3%.

"追逐股息的投资者正推升涨幅,也有些投资者正竭力在周五上半财年截止前,将指标股指日经指数维持在9,000点上方,"基金管理公司Investrust执行长Hideyuki Fukunaga指出.

东证股价指数.TOPX小涨0.2%,至755.24点.成交相对清淡,为过去90天全日交易量均值的48.7%.

建筑机械生产商小松制作所(6301.T)下滑1.5%,工业机器人生产商Fanuc(6301.T)挫跌3.1%,此前卡特彼勒调降2015年获利预估,并将之归咎于经济复苏乏力和全球大宗商品价格持续下滑.[ID:nSB1794592] (完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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