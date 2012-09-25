〔日本股市〕早盘小幅收高,因投资者踊跃买入即将派发中期股息的股票

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京9月25日电---日本股市日经指数周二早盘小幅收高,因今日是许多公司的股权登记日,投资者赶紧买入以获得中期股息,但之前德国企业景气判断指数疲弱和卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)调降获利预估,令日股涨幅受限.
Panasonic(6752.T)等公司强劲上涨,因他们只向截至周二持有公司股票的投资者派发中期股息,该因素也提振汽车股,尽管日圆走坚.
日经指数.N225早盘升0.3%,至9,095.28点,持守在25日移动均线8,993.92上方.周二是大约55%的东征股价指数成分股的股权登记日,其中Panasonic上涨2.3%.
"追逐股息的投资者正推升涨幅,也有些投资者正竭力在周五上半财年截止前,将指标股指日经指数维持在9,000点上方,"基金管理公司Investrust执行长Hideyuki Fukunaga指出.
东证股价指数.TOPX小涨0.2%,至755.24点.成交相对清淡,为过去90天全日交易量均值的48.7%.
建筑机械生产商小松制作所(6301.T)下滑1.5%,工业机器人生产商Fanuc(6301.T)挫跌3.1%,此前卡特彼勒调降2015年获利预估,并将之归咎于经济复苏乏力和全球大宗商品价格持续下滑.[ID:nSB1794592] (完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。