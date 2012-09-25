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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 12:20 BJT

〔新债招标〕中国国开行三年以上债受捧收益率低于预期,一年需求逊色(更新版)

(新增市场评论和更多细节)

* 38-42期福娃债首次增发,三年以上受捧

* 3-10年收益率均低于预期,投资价值受认可

* 短期流动性趋紧,抑制一年债需求

路透上海9月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第一次增发的38-42期固息债,三年以上品种收益率均低于预期,且认购情况相对较好,显示其投资价值得到机构认可;一年期品种方面,则受趋紧的流动性影响,收益率有所走高,投标倍数亦处低位.

业内人士稍早透露,国开行此前招标的1/3/5/7/10年增发债,中标(加权)收益率分别为3.3825%、3.9110%、4.1192%、4.2356%和4.3183%.对应的投标倍数分别是1.18倍、2.92倍、3.79倍、2.74倍和3.63倍.

北京一券商分析师表示,利率债"毕竟收益率处于年内高位,有一定吸引力."

与3-10年品种约3倍左右的投标倍数相比,一年期增发债1.18倍的投标倍数,显示资金趋紧情况下,短券投资热情受抑.

此前市场对上述五期增发债的收益率预测均值分别为3.33%、3.93%、4.15%、4.26%和4.35%.银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值相应为3.3676%、3.9613%、4.1607%、4.3114%和4.3655%.

资金市场方面,尽管央行公开市场今日进行了总额2,900亿元的逆回购操作注入流动性,但主要质押式回购加权利率仍继上日创七个月新高后续涨,其中七天期CN7DRP=CFXS加权利率续升近20个bp,至4.70%附近.

上述增发债具体条款如下:

第38-42期第一次增发

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发行总量 300亿元(每期60亿元)

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%

招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式

其余: 多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月10日

起息日 9月17日

分销期 9月26日-10月10日

上市日 1年:10月12日

3/5/7/10年:10月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

---------------------------------------------------(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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