〔新债招标〕中国国开行三年以上债受捧收益率低于预期,一年需求逊色(更新版)

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
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* 38-42期福娃债首次增发,三年以上受捧
* 3-10年收益率均低于预期,投资价值受认可
* 短期流动性趋紧,抑制一年债需求
路透上海9月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第一次增发的38-42期固息债,三年以上品种收益率均低于预期,且认购情况相对较好,显示其投资价值得到机构认可;一年期品种方面,则受趋紧的流动性影响,收益率有所走高,投标倍数亦处低位.
业内人士稍早透露,国开行此前招标的1/3/5/7/10年增发债,中标(加权)收益率分别为3.3825%、3.9110%、4.1192%、4.2356%和4.3183%.对应的投标倍数分别是1.18倍、2.92倍、3.79倍、2.74倍和3.63倍.
北京一券商分析师表示,利率债"毕竟收益率处于年内高位,有一定吸引力."
与3-10年品种约3倍左右的投标倍数相比,一年期增发债1.18倍的投标倍数,显示资金趋紧情况下,短券投资热情受抑.
此前市场对上述五期增发债的收益率预测均值分别为3.33%、3.93%、4.15%、4.26%和4.35%.银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值相应为3.3676%、3.9613%、4.1607%、4.3114%和4.3655%.
资金市场方面,尽管央行公开市场今日进行了总额2,900亿元的逆回购操作注入流动性,但主要质押式回购加权利率仍继上日创七个月新高后续涨,其中七天期CN7DRP=CFXS加权利率续升近20个bp,至4.70%附近.
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第一次增发
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发行总量 300亿元(每期60亿元)
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
其余: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月10日
起息日 9月17日
分销期 9月26日-10月10日
上市日 1年:10月12日
3/5/7/10年:10月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。