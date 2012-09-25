更正:〔东京汇市〕欧元持稳,此前因德国数据疲弱及西班牙债务忧虑而走低

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(更正:因译文有误,小标上方倒数第一段改为....日本央行在19日宣布进一步放宽政策,刺激"美元/日圆上涨",非"日圆上涨")
* 欧元支撑位在1.2827美元附近的200日移动均线
* 日圆持稳,日本财务大臣安住淳称外汇政策不会有空窗期
路透东京9月25日电---欧元周二在亚洲市场持稳.隔夜市场欧元/美元曾跌至逾一周低位,因西班牙债务疑虑挥之不去,而且德国9月Ifo企业景气判断指数引燃了对经济成长放缓的担忧.
近来涨势重现的日圆,也稍稍回吐兑美元及欧元的涨幅.
市场人士预期日圆本周将持续面临上行压力,因日本企业在半年度结账之前将资金汇回国内.不过,其他人则表示,这类资金流动可能不大,因许多企业的需求已足够.
德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,并触及2010年初迄今最低水平,显示出欧洲央行(ECB)买入欧元区疲弱国家公债的计划,效果甚微.[ID:nSB1793798]
西班牙仍是市场焦点,该国公债收益率攀升,因其尚未向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)之类的单位申请国际纾困,犹疑不决的态度令大多数人担心.
"投资人仍担心欧洲情势,关注焦点大都在西班牙,但希腊也仍然堪忧,此前有报告称其预算赤字较先前预期为高,"State Street Global Markets外汇主管Kimihiko Tomita表示.
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)报导称,希腊赤字料在200亿欧元,几乎是先前估值的两倍.
"这并没有得到官方确认,但是如果其有一定的真实性,将会是非常负面的消息,料给欧元带来更多压力."他说.
欧元/美元EUR=反弹至1.2944美元,周一曾跌至9月13日迄今最低的1.2891美元.欧元曾在9月17日触及四个月高点1.3173美元.
支撑位在200日移动均线,目前切入位在1.2827美元附近.
欧元兑日圆EURJPY=R升至100.77日圆,周一曾下滑至9月13日至今最低水准100.35日圆.
美元/日圆JPY=报77.85日圆,向9月14日低点77.46日圆回撤.支撑位据称在77.60-77.70区域附近.此前,美元曾从9月13日低点77.13涨至9月19日的一个月高位79.22日圆.日本央行在19日宣布进一步放宽政策,刺激美元/日圆上涨.
**西班牙之痛**
西班牙本周料将公布新的结构性改革方案和2013年预算草案.投资者仍在等待西班牙银行业压力测试结果.
穆迪本周也料将公布对西班牙的债信评估结果,可能会将西班牙评等降至垃圾级.但穆迪此前表示,欢迎该国申请救助.
日本财务大臣安住淳周二则安抚市场称,汇率政策不会因为他的离任而出现空窗期.他将于下个月辞去财相职务,出任执政党民主党的代理干事长.
安住淳向记者表示,只要他还在位,就已准备对汇率采取坚决措施.
澳元兑美元AUD=D4升0.1%至1.0441美元,重新升向9月14日所及六个月高位1.0625美元.
纽约 当日 今年来 2011年
0343GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2936 1.2930 +0.05 -0.07 1.2945
美元/日圆 JPY= 77.84 77.85 -0.01 +1.17 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 100.69 100.62 +0.07 +1.12 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9352 0.9356 -0.04 -0.26 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6226 1.6219 +0.04 +4.45 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9784 0.9786 -0.02 -4.01 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0436 1.0418 +0.17 +2.06 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8234 0.8226 +0.10 +5.78 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.240 81.150 +0.11 +3.31 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.090 63.990 +0.16 +7.12 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.31 126.22 +0.07 +5.67 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2669 1.2674 -0.04 -3.48 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译/审校 石冠兰/戴素萍/洪曦/梁睿雪/张涛/郑茵/程琳
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路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。