更正:〔东京汇市〕欧元持稳,此前因德国数据疲弱及西班牙债务忧虑而走低

(更正:因译文有误,小标上方倒数第一段改为....日本央行在19日宣布进一步放宽政策,刺激"美元/日圆上涨",非"日圆上涨")

* 欧元支撑位在1.2827美元附近的200日移动均线

* 日圆持稳,日本财务大臣安住淳称外汇政策不会有空窗期

路透东京9月25日电---欧元周二在亚洲市场持稳.隔夜市场欧元/美元曾跌至逾一周低位,因西班牙债务疑虑挥之不去,而且德国9月Ifo企业景气判断指数引燃了对经济成长放缓的担忧.

近来涨势重现的日圆,也稍稍回吐兑美元及欧元的涨幅.

市场人士预期日圆本周将持续面临上行压力,因日本企业在半年度结账之前将资金汇回国内.不过,其他人则表示,这类资金流动可能不大,因许多企业的需求已足够.

德国9月企业景气判断指数连续第五个月下跌,并触及2010年初迄今最低水平,显示出欧洲央行(ECB)买入欧元区疲弱国家公债的计划,效果甚微.[ID:nSB1793798]

西班牙仍是市场焦点,该国公债收益率攀升,因其尚未向欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)之类的单位申请国际纾困,犹疑不决的态度令大多数人担心.

"投资人仍担心欧洲情势,关注焦点大都在西班牙,但希腊也仍然堪忧,此前有报告称其预算赤字较先前预期为高,"State Street Global Markets外汇主管Kimihiko Tomita表示.

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)报导称,希腊赤字料在200亿欧元,几乎是先前估值的两倍.

"这并没有得到官方确认,但是如果其有一定的真实性,将会是非常负面的消息,料给欧元带来更多压力."他说.

欧元/美元EUR=反弹至1.2944美元,周一曾跌至9月13日迄今最低的1.2891美元.欧元曾在9月17日触及四个月高点1.3173美元.

支撑位在200日移动均线,目前切入位在1.2827美元附近.

欧元兑日圆EURJPY=R升至100.77日圆,周一曾下滑至9月13日至今最低水准100.35日圆.

美元/日圆JPY=报77.85日圆,向9月14日低点77.46日圆回撤.支撑位据称在77.60-77.70区域附近.此前,美元曾从9月13日低点77.13涨至9月19日的一个月高位79.22日圆.日本央行在19日宣布进一步放宽政策,刺激美元/日圆上涨.

**西班牙之痛**

西班牙本周料将公布新的结构性改革方案和2013年预算草案.投资者仍在等待西班牙银行业压力测试结果.

穆迪本周也料将公布对西班牙的债信评估结果,可能会将西班牙评等降至垃圾级.但穆迪此前表示,欢迎该国申请救助.

日本财务大臣安住淳周二则安抚市场称,汇率政策不会因为他的离任而出现空窗期.他将于下个月辞去财相职务,出任执政党民主党的代理干事长.

安住淳向记者表示,只要他还在位,就已准备对汇率采取坚决措施.

澳元兑美元AUD=D4升0.1%至1.0441美元,重新升向9月14日所及六个月高位1.0625美元.

纽约 当日 今年来 2011年

0343GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2936 1.2930 +0.05 -0.07 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.84 77.85 -0.01 +1.17 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.69 100.62 +0.07 +1.12 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9352 0.9356 -0.04 -0.26 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6226 1.6219 +0.04 +4.45 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9784 0.9786 -0.02 -4.01 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0436 1.0418 +0.17 +2.06 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8234 0.8226 +0.10 +5.78 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.240 81.150 +0.11 +3.31 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.090 63.990 +0.16 +7.12 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.31 126.22 +0.07 +5.67 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2669 1.2674 -0.04 -3.48 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 石冠兰/戴素萍/洪曦/梁睿雪/张涛/郑茵/程琳

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