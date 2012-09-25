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货币新闻 | 2012年 9月 25日 星期二 11:52 BJT

《全球市场》亚洲股市表现低迷,因全球经济增长堪忧

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.1%,日经指数转至平盘上方

* 日圆兑美元持坚

* 黄金等大宗商品价格上涨,之前因获利了结下跌

路透东京9月25日电---亚洲股市周二小跌,因此前德国公布的9月企业信心指数连续第五个月下滑,而且全球最大的挖掘设备制造商卡特彼勒(CAT.N)调降获利预估,凸显出全球经济增长放缓之忧.

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