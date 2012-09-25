〔中国公开市场〕2,900亿逆回购创单日新高,长假在即央行维稳资金面(更新版)

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
(新增市场评论和央行公告)
* 逆回购操作量猛增至2,900亿元,创单日记录新高
* 季末及国庆长假在即,央行驰援紧张资金面
* 中标利率持平,显央行维稳态度
路透上海9月25日电---中国央行公开市场周二逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币,创下单日纪录新高.随着季末及国庆长假临近,市场资金紧张局面愈演愈烈,央行遂主动为流动性输血,以稳定资金成本.
交易员表示,进入9月中旬以来,资金面压力与日俱增,央行虽持续逆回购但终未能彻底为市场解渴,令资金利率不断攀升.今日公开市场操作中,逆回购规模跳升,其中28天期品种增量尤甚,而中标利率仍维持不变,体现出央行维稳长假前后资金面的决心.
"(逆回购放量的原因)喜迎国庆呗,估计是这几天利率高得超出它(央行)容忍范围了."北京一银行交易员称.
上海一银行交易员也称,"2,900亿(逆回购)快赶上一次降准了!"
央行公告显示,公开市场今日共进行了2,900亿元逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,中标利率亦持稳于3.60%.这也是14天期逆回购自9月13日暂停以来再次现身,而三季度以来每周均有进行的七天逆回购则未有进行.
对于国庆假期后的资金面,上海一交易员认为,央行本周发行的14天逆回购将在长假后一周到期,反映出央行利用逆回购维持"紧平衡"的态度未变.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
"(今日操作的)14天到期错过了8日的缴准,但也落在节后一周内,好处是央行到时候可以再看看各家行资金情况,如果多出来了,公开市场就收一收,如果不够就放一放."她称.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因10月5日为假期,清算延至8日进行,由于商业银行在月末时点常规突击拉入存款以应对考核,机构会有相当量的准备金补缴,而15日则会退缴.
天量逆回购操作亦提振了市场参与者信心,对于月末前的资金面报有乐观态度.虽然资金利率仍居高不下,但现券和IRS市场上已经有所体现.
中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行,惟短端变动甚微.交易人士表示,今日央行逆回购巨量操作舒缓了季末时点前紧张的资金面,并进一步改善市场对国庆假期前流动性难言乐观的预期.[ID:nSB1795432]银行间市场早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS则全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高;不过市场对国庆长假前资金面紧张预期已见舒缓.[ID:nSB1795300]
上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元,结束此前连续三周的净回笼.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
------------------------------------
逆回购 (周二) 2,900
(周四) 待定
央票到期 20
正回购到期 --
逆回购到期 1,070
====================================
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIXBMK=> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIXBMK=>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIXBMK=>
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。