〔中国公开市场〕2,900亿逆回购创单日新高,长假在即央行维稳资金面(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 逆回购操作量猛增至2,900亿元,创单日记录新高

* 季末及国庆长假在即,央行驰援紧张资金面

* 中标利率持平,显央行维稳态度

路透上海9月25日电---中国央行公开市场周二逆回购操作量猛增至2,900亿元人民币,创下单日纪录新高.随着季末及国庆长假临近,市场资金紧张局面愈演愈烈,央行遂主动为流动性输血,以稳定资金成本.

交易员表示,进入9月中旬以来,资金面压力与日俱增,央行虽持续逆回购但终未能彻底为市场解渴,令资金利率不断攀升.今日公开市场操作中,逆回购规模跳升,其中28天期品种增量尤甚,而中标利率仍维持不变,体现出央行维稳长假前后资金面的决心.

"(逆回购放量的原因)喜迎国庆呗,估计是这几天利率高得超出它(央行)容忍范围了."北京一银行交易员称.

上海一银行交易员也称,"2,900亿(逆回购)快赶上一次降准了!"

央行公告显示,公开市场今日共进行了2,900亿元逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,中标利率亦持稳于3.60%.这也是14天期逆回购自9月13日暂停以来再次现身,而三季度以来每周均有进行的七天逆回购则未有进行.

对于国庆假期后的资金面,上海一交易员认为,央行本周发行的14天逆回购将在长假后一周到期,反映出央行利用逆回购维持"紧平衡"的态度未变.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

"(今日操作的)14天到期错过了8日的缴准,但也落在节后一周内,好处是央行到时候可以再看看各家行资金情况,如果多出来了,公开市场就收一收,如果不够就放一放."她称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因10月5日为假期,清算延至8日进行,由于商业银行在月末时点常规突击拉入存款以应对考核,机构会有相当量的准备金补缴,而15日则会退缴.

天量逆回购操作亦提振了市场参与者信心,对于月末前的资金面报有乐观态度.虽然资金利率仍居高不下,但现券和IRS市场上已经有所体现.

中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行,惟短端变动甚微.交易人士表示,今日央行逆回购巨量操作舒缓了季末时点前紧张的资金面,并进一步改善市场对国庆假期前流动性难言乐观的预期.[ID:nSB1795432]银行间市场早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS则全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高;不过市场对国庆长假前资金面紧张预期已见舒缓.[ID:nSB1795300]

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元,结束此前连续三周的净回笼.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,900

(周四) 待定

央票到期 20

正回购到期 --

逆回购到期 1,070

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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