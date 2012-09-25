〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,巨量逆回购"注水"改善流动性

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透北京9月25日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行,惟短端变动甚微.交易人士表示,今日央行逆回购巨量操作舒缓了季末时点前紧张的资金面,并进一步改善市场对国庆假期前流动性难言乐观的预期.
不过他们指出,当前二级市场资金成本处于高位,对短端收益率下行形成制约,同时国庆假期之后,将有一定量的逆回购资金到期,加之准备金的清算等压力,所以节后流动性情况还需观望.
"今天2,900亿的逆回购出来,大家觉得(资金面)节前应该能平稳度过了,收益率下行大概2-3个(基)点."上海一券商交易员称.
华南一银行交易员也表示,今天公开市场逆回购操作大幅增加,"对市场短期预期还是有影响的,现券(收益率)略有下降."
中国人民银行公开市场今日进行了2,900亿元人民币逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,利率亦持稳于3.60%.[CN/MMTCN]
中国银行间市场周二早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高.不过,央行公开市场放量逆回购施援,改善了流动性状况,亦提振了投资者信心,市场对国庆假期前资金面紧张预期已见舒缓.[CN/CN]
二级市场上剩余期限约0.299年的国债120001券最新双边收益率tCN120001=CFXM为2.7400%/2.7400%,上日尾盘报在2.7401%/2.7401%.剩余期限约4.893年的120014券最新双边收益率tCN120014=CFXM为3.2700%/3.2200%,上日尾盘报在3.3000%/2.7000%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。