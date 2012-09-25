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亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 12:08 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率小幅下行,巨量逆回购"注水"改善流动性

路透北京9月25日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行,惟短端变动甚微.交易人士表示,今日央行逆回购巨量操作舒缓了季末时点前紧张的资金面,并进一步改善市场对国庆假期前流动性难言乐观的预期.

不过他们指出,当前二级市场资金成本处于高位,对短端收益率下行形成制约,同时国庆假期之后,将有一定量的逆回购资金到期,加之准备金的清算等压力,所以节后流动性情况还需观望.

"今天2,900亿的逆回购出来,大家觉得(资金面)节前应该能平稳度过了,收益率下行大概2-3个(基)点."上海一券商交易员称.

华南一银行交易员也表示,今天公开市场逆回购操作大幅增加,"对市场短期预期还是有影响的,现券(收益率)略有下降."

中国人民银行公开市场今日进行了2,900亿元人民币逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,利率亦持稳于3.60%.[CN/MMTCN]

中国银行间市场周二早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS全线走高,其中一天和七天期质押回购续创七个月来的新高.不过,央行公开市场放量逆回购施援,改善了流动性状况,亦提振了投资者信心,市场对国庆假期前资金面紧张预期已见舒缓.[CN/CN]

二级市场上剩余期限约0.299年的国债120001券最新双边收益率tCN120001=CFXM为2.7400%/2.7400%,上日尾盘报在2.7401%/2.7401%.剩余期限约4.893年的120014券最新双边收益率tCN120014=CFXM为3.2700%/3.2200%,上日尾盘报在3.3000%/2.7000%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 张喜良

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