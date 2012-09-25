奥巴马政府应将中国列为汇率操纵国--罗姆尼发言人(更新版)

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8858元附近
路透上海2月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8858元附近，较上日贬值约68点。
(本文由路透中文网编译提供)
(新增细节)
路透华盛顿9月24日电---美国共和党总统候选人罗姆尼的发言人Andrea Saul周一称，奥巴马政府应该在10月15日公布的财政部半年度报告中正式宣布中国是汇率操纵国。
“罗姆尼州长认为中国应被列为汇率操纵国，该报告也不应被推迟。如果他成为总统，将在上任第一天就会采取行动将中国列为汇率操纵国。”Saul在电子邮件中称。
美国财政部发言人未透露是会按时公布这份政治上非常敏感的报告，还是会将其推迟到11月6日大选后。
奥巴马政府经常推迟该报告，而小布什政府也常这么做。很多美国生产商和立法者抱怨中国故意压低汇率，让中国企业在国际贸易中享有不公平的价格优势。
奥巴马政府在汇率问题上对中国实施了外交压力，该政府上台后也见证了人民币汇率的大幅走高。不过在过去七个财政部报告中，奥巴马政府并未正式宣布中国是汇率操纵国，令支持者失望。
罗姆尼利用这个问题试图拉拢工会较多的俄亥俄州等制造业重镇的选票。他曾承诺在上任的第一天将中国列为汇率操纵国。
“中国操纵汇率导致数十万美国就业岗位消失。和处理其他很多问题一样，总统奥巴马在对中国采取行动问题上也选择在幕后指挥。”Saul表示。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海2月22日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8858元附近，较上日贬值约68点。
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路透上海2月21日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近之后已经接近前期波动区间底部，中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。