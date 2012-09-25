版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 25日 星期二 12:53 BJT

中国第一艘航母"辽宁"号交接入列

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月25日电---中国国防部宣布，中国第一艘航空母舰--“辽宁”号周二正式交接入列。

国防部在其网站(www.mod.gov.cn)发布公告称：“航母入列，对于提高中国海军综合作战力量现代化水平具有重要意义。”

公告未表示航母“辽宁”号是否正式开始在海军服役。

声明称：航母入列，“对于有效维护国家主权、安全和发展利益”具有重要意义。

航母“辽宁”号可能仅用于训练。（完）

--编译：王燕焜 发稿：王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐