《中国2012年经济指标各方预测值一览》--9月25日

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透上海9月25日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年8月/2011年全年 国内生产 7.5% *8%左右/中国银行/12年9月 7.6%/9.3% 总值(GDP) 7.7%-7.8%/国家信息中心经济预测部范剑平/12年9月 (7.6%为2012年二季度数据) 7.6%/中金公司/9月 7.6%/摩根大通/9月 8%/汇丰银行/12年8月 超8%/国家信息中心副主任李凯/8月 7.9%/巴克莱/8月 7.7%/美银美林/8月 8.0%/IMF/7月 8.2%/亚洲开发银行/7月 8.3%/中信证券/6月 8.5%左右/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 8.2%/经合组织/5月 8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月 8.5%/摩根士丹利/5月 8.1%/高盛/5月 8.7%/社科院/4月 逾8%/国研中心/4月 8.5%/亚洲开发银行/12年4月 8.2%/世界银行/4月 8.5%/瑞银/3月 8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月 8.6%/德意志银行/3月 8.0-8.5%/花旗银行/2月 8.5%/国研中心主任李伟/2月 8.3%/恒生银行/2月 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 居民消费 4% *2.7%左右/中国银行/12年9月 2.0%/5.4% 价格指数(CPI) 3%/中信证券/12年6月 2.8%/中金公司/6月 3.0%/瑞银/6月 低于3.4%/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月 3.3%/经合组织/5月 3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月 3.5%/社科院/4月 3.5%左右/国研中心/4月 3.3%/中金公司/4月 3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月 4%左右/亚洲开发银行/4月 3.5%左右/美银美林/3月 4%/摩根士丹利/3月 3.5%左右/花旗/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/11年12月 工业生产者出厂 4%以内/国研中心/12年4月 -3.5%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 13.5/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 7,039亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月 266.7亿美元/1,551.4亿美元 1,550亿美元/摩根大通/2月 410亿美元/美银美林/1月 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 13.2%/17.1% 零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 16% 20%左右/亚洲开发银行/12年4月 20.2%/23.8% (不含农户) 18%左右/摩根士丹利/2月 (20.2%为2012年1-8月数据) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 21%左右/交行金融研究中心/1月 22.8%/社科院/11年12月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) --整理 边竞; 审校 康熙泽
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。