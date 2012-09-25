《中国新债预测》20年国债利率预测均值3.98%,中长债需求相对稳定

* 招标品种: 财政部20年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(26日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商和保险)

* 预测区间: 3.94%-4.04%

* 预测均值: 3.98%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月25日电---中国财政部周三将招标发行20年期固息国债.路透调查显示,近期以来,除短端以外的利率债走势向暖,需求相对稳定.不过与10年以内券种相比,20年债流动性较差,市场上可参照的相似券种不多,明日新债利率有望介于中债估值及市场报价之间,预测均值落在3.98%.

交易员并指出,今日中长债收益率向下趋势明显,不排除二级走好利多一级的情况出现,明日中标利率有望较上述预测均值更低一些.

银行间债市周二现券走势再度转强,公开市场祭出巨量逆回购使流动性压力趋缓,并提振本已有回暖迹象的现券,配置价值更为突出则令中长券收益率跌幅居前.[ID:nSB1795966][CN/CN]

华北一银行交易员认为,与50年等过长期限国债相比,银行类机构对"20年债券需求还是稳定的,(总的需求预计)不会太好,也不会太差."

虽然近来中长利率债需求中性偏好,但因10年以上国债平时罕有成交,仅有中债登到期收益率曲线、一些券种的估值,以及经纪公司报价等非实际成交价格作参考,不同机构在判断新债利率定位上可能会有所差别.

北京一券商分析师透露,据其了解情况,目前市场上有经纪公司对20年国债报价为4.05%,高于银行间固息国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>同期限品种IFT20YY=CDC3.9539%的水平.

具体券种的估值参考方面,银行间国债估值数据<0#CNTSYT=CDC>显示,剩余期限约19.589年的国债120006券最新估值收益为3.9330%.

明日招标新债为财政部今年第18期记账式附息国债,利息按半年支付.采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债竞争性招标时间为9月26日上午9:30-10:30,9月27日开始发行并计息,9月28日发行结束,10月8日起上市交易.(完)